عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

نصائح هاني الناظر
نصائح هاني الناظر لمواجة درجة الحرارة الشديدة

أوضح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عن أفضل طريقة لمواجهة الحرارة الشديدة.

 

نصائح هاني الناظر لمواجهة درجة الحرارة الشديدة

 

وتابع هاني الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، في هذه الأيام شديدة الحرارة ماهو أفضل مشروب؟ الماء .. وأفضل طعام؟ السلاطة الخضراء .. وافضل ملابس؟القطنية فاتحة اللون .. وافضل صابون للاستحمام ؟ صابونة الجلسرين.

 

9 أعراض تحذيرية تنبئ بالإصابة بسرطان الكبد

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

 

وتابع هاني الناظر، أن أفضل درجة حرارة مياه الاستحمام ؟ الماء البارد .. وافضل وقت للتعرض لأشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا .

 

نصائح هاني الناظر لمواجة درجة الحرارة الشديدة

 

وأشار هاني الناظر، إلى أن أفضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟ كاب علي الرأس أو شمسية اليد .. وافضل عدد ساعات نوم؟ ثمانية متواصلة.

 

ونصح هاني الناظر، بعدم الجلوس بملابس مبللة بالعرق امام المراوح واجهزة التكييف واستمتعوا بالصيف، وابتعدوا عن مشاكله.

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر الحرارة الأمراض الجلدية الماء البارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

عبر "نسك".. السعودية تعلن البدء في إصدار التأشيرات الإلكترونية لـ العمرة |تفاصيل

رسائل العربي وزكي فضحت تهديدهما لطالبة بفيديوهات وصور مخلة.. نص المحادثات

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

موضوعات متعلقة

9 أعراض تحذيرية تنبئ بالإصابة بسرطان الكبد

حلوى أمريكية.. طريقة عمل تارت التشيز كيك بخطوات سهلة في المنزل

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

بالوصفة المصرية.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

بتعديل بسيط.. أصالة تبرز أناقتها بهذه الإطلالة في أبو ظبي

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

الهدوء يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

إصابة ضابط إسرائيلي خلال تدريب في قاعدة عسكرية

أسعار نيسان سنترا 2024 الجديدة في مصر

خصم 32% على جوال موتورولا Moto بالإمارات

ظاهرة النينيو| تحذير عاجل من الأرصاد العالمية.. السنوات المقبلة أشد حرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أفضل من الجاهزة.. طريقة عمل اللانشون بمرقة اللحمة

بـ4 ملايين دولار.. حكاية البقرة الأغلى في العالم.. بتاكل ايه؟

9 أعراض تحذيرية تنبئ بالإصابة بسرطان الكبد

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ