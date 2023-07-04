الاستحمام.. هاني الناظر يوضح أفضل الطرق لمواجهة درجة الحرارة العالية

أوضح الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، عن أفضل طريقة لمواجهة الحرارة الشديدة.

نصائح هاني الناظر لمواجهة درجة الحرارة الشديدة

وتابع هاني الناظر في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، في هذه الأيام شديدة الحرارة ماهو أفضل مشروب؟ الماء .. وأفضل طعام؟ السلاطة الخضراء .. وافضل ملابس؟القطنية فاتحة اللون .. وافضل صابون للاستحمام ؟ صابونة الجلسرين.

وتابع هاني الناظر، أن أفضل درجة حرارة مياه الاستحمام ؟ الماء البارد .. وافضل وقت للتعرض لأشعة الشمس ؟ بعد الرابعة عصرا .

نصائح هاني الناظر لمواجة درجة الحرارة الشديدة

وأشار هاني الناظر، إلى أن أفضل وسيلة للحماية من شمس الظهيرة ؟ كاب علي الرأس أو شمسية اليد .. وافضل عدد ساعات نوم؟ ثمانية متواصلة.

ونصح هاني الناظر، بعدم الجلوس بملابس مبللة بالعرق امام المراوح واجهزة التكييف واستمتعوا بالصيف، وابتعدوا عن مشاكله.