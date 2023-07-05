رئيس بلدية جنين: الانقسام الفلسطيني هدية قدمت للاحتلال على طبق من ذهب

كشف نضال عبيدي رئيس بلدية جنين آخر تطورات الهجوم الاسرائيلي على مخيم جنين واكد ان الوضع في المخيم أصبح كارثيا، فالوضع البيئي غير صحي، والأمني خطير، والإنساني يكاد يصل إلى درجات الموت.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية “إنجى أنور” والمذاع على قناة “etc ” أن كافة وسائل الاتصال مقطوعة عن المخيم ولا أحد يعرف ما يحدث داخل جنين إلا أن الليلة ماضية حدث تهجير قسري للمواطنين وابعادهم عن بيوتهم ومساكنهم، ومحاصرة البقية، فضلا عن تدمير البنية التحتية لجنين من خلال القناصة، وقوات الاحتلال والجرافات، التي تضرب كافة خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي حتى انه تم ضرب خزنات المياه المتوفرة الموجودة على اسطح المنازل، مشيرا إلى أن عدد سكان المخيم 17 ألف نسمة، تم تهجير من 3 إلى 4 آلاف مواطن، والباقية يعيشون على خط الموت، فكل سبل لحياة محرومين منها.

وأوضح أن الوضع في مخيم جنين لا يطاق فهناك نقص في المواد الغذائية والخبز والالبان والادوية قائلا: اذا لم يتم التحرك الفوري لوقف هذا الوضع سيكون هناك كارثة حقيقية.

اتهم أمريكا باعطاء الضوء الاخضر للاحتلال الاسرائيلي بقصف مخيم جنين، دون اي عقاب، واستطردت من امن العقاب اساء الادب ، واسرائيل أمنت العقاب اساء الادب والتصرف للأطفال والمرضى والشيوخ.

وروى: سمعنا أن العملية حققت النتائج المرجوة منها، إلا ان الفشل الاسرائيلي الذي تقع في الحكومة تحاول تعويضة بقتل الأبرياء من الفلسطينيين والذي يعطي انطباعا للناخب الاسرائيلي انه قام بواجبه، في المستوطن لا يقبل من الحكومة بأقل من القتل.

واضاف ان الانقسام الفلسطيني وهو هدية قدمت للاحتلال الاسرائيلي على طبق من ذهب، وإسرائيل تسعى لاستغلال هذا الانقسام بل تسعى لاستمارة وتساعد عليه وتهيئ ظروف، مطالبا الفصائل الفلسطينية بالخروج من أنانيتهم والالتفاف حول مصلحة الفلسطينية وتحقيق التوحد لمحاربة المحتل.