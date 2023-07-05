ضياء السيد يرشح 3 لاعبين مفاجأة لمنتخب مصر الأوليمبي في «باريس 2024»

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن المنتخب الأوليمبي قدّم أداءً متوازنًا خلال أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، مبديًا سعادته بالتأهل لأولمبياد 2024.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المنتخب الأوليمبي كان يحتاج لفترة إعداد طويلة، وميكالي لم يحصل على الوقت الكافٍ من أجل تجهيز الفريق، ويجب أن يخوض المزيد من المباريات الودية القوية، من أجل الاستعداد للأولمبياد".

وأضاف: "ميكالي نجح في الوصول للأولمبياد وهو الأهم بالنسبة له، والمنافسة على اللقب أمر جيد، ولو تم إعداد وتجهيز الفريق بشكل أفضل، كان سيقدم أداءً ومستوى مختلفًا تماماً".

ضياء السيد يكشف عن رأيه في أدء المنتخب الأوليمبي ويرشح 3 لاعبين للمشاركة في الأولمبياد

وأكد: "العناصر الموجودة في المنتخب الأوليمبي جيدة على المستوى الفردي، لكن كان يجب تجهيزهم بفترة إعداد أفضل، وميكالي كان يعمل معهم بشكل جماعي، ويحتاج الفريق للعب مزيد من المباريات".

وزاد: "لاعبو خط الوسط مميزون إبراهيم عادل ومحمود صابر ومحمد شحاتة وكذلك أسامة فيصل أيضًا رغم عدم وجود تعاون معه في الناحية الهجومية".

وأردف: "هؤلاء اللاعبون ليسوا عندهم بطولة في الموسم الجديد، ومعظمهم لا يشاركون بصفة مستمرة مع أنديتهم، ولذلك يجب استغلال الأجندات الدولية، وإقامة مباريات ودية لهم بشكل مستمر".

واستطرد: "يجب أن يتم عمل دوري رديف من أجل تجهيز لاعبي المنتخب المصري الأوليمبي، سيكون دوري قوي وافضل من الدوري الممتاز".

وأكد أن مباراة المنتخب الاوليمبي امام المغرب في النهائي ستكون أقوى وافضل بعد التحرر والصعود لأولمبياد باريس، وأرشح محمد عبدالمنعم للتواجد معهم في الأولمبياد، ومعه محمد صلاح.

وأشار إلى أنه يتمنى ان يكون إمام عاشور جاهزًا وأن يشارك مع المنتخب في الأولمبياد.