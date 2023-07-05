الباز: مصر كانت تصدر الخبز لكل دول العالم

أكد العالم الكبير الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري بأميركا، إن الزراعة كانت السبب الأساسي في نجاح مصر القديمة، فالقدماء المصريين لهم مكانة كبيرة على ضفاف النيل شمالا وجنوبا وفي أفريقيا جميعها وأوروبا وأسيا، مضيفا أن العالم أجمع يعتبر مصر هي أم الدنيا، لأن مصر كان لديها كل الأطعمة من النيل والزراعة وترسيخ أفضل تربة في العالم في نصر فيجيب الحفاظ عليها جيدا، فأجود أرض زراعية مبنية على النيل مبنية على مبان الحكومة بداية من المحافظ.

وأوضح الباز خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج أخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مصر تقترض من البنوك قائلا" عشان نعمل عيش"، مؤكدا أن مصر كانت تصدر الخبر لكل دول العالم فكانت مصر هي المصدر للغذاء، ولكن الان أصبحنا نقترض حتي " نأكل عيش".

ولفت عالم الفضاء المصري، إلى أنه لا يوجد تكنولوجيا تحافظ على الأرض الزراعية وخصوبتها فهي ناشئة لمدة ٦ مليون سنة على ضفاف النيل ومن ترسيبات النيل التي كان يجلبها أيام الفيضانات، قائلا : لا يمكن إعادة خصوبة هذه الأرض.