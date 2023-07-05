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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش صدفة.. أول تعليق من صاحب هدف منتخب مصر الأوليمبي أمام غينيا

صدى البلد

عبّر محمد شحاتة، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن سعادته البالغة بعد صعود المنتخب لأولمبياد باريس 2024، مشيرا إلى أن المنتخب قدم كل شيء لتحقيق هذا الإنجاز.

وقال “شحاتة” في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: هدفي في شباك غينيا متدرب عليه من قبل البطولة، وأسعى دائما لتقديم مستويات جيدة ومساعدة المنتخب لتحقيق النجاحات.

وتابع: نشعر بالفخر لأننا جعلنا الشعب المصري سعيدًا، وهدفنا تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا".

وأضاف: “ميكالي عقليته مختلفة عن كل المدربين، وشخصيته تظهر على اللاعبين في أرض الملعب، ووائل رياض أيضا يبذل مجهودًا كبيرًا في المنتخب”.

واختتم: “محمد بركات يقف دائمًا بجانب كل اللاعبين، وهدفه أن اللاعيبة تكون مرتاحة في كل معسكر”.

شحاته محمد شحاتة منتخب مصر الأولمبى أولمبياد باريس 2024

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