الصحة: توزيع 90 جهاز أشعة بالمحافظات.. و10 ماكينات غسيل كلوي لـ«حميات السويس»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 90 جهاز أشعة بمختلف أنواعها وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر مايو الماضي؛ لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه تم المرور على 256 منشأة بجميع محافظات الجمهورية؛ لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، حيث تم توفير الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها العادية (x-ray ) وأجهزة الموجات فوق الصوتية.

‏وعن تشغيل وحدات لغسيل الكلى، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى صرف 10 ماكينات غسيل كلوي لصالح مستشفى حميات السويس؛ لبدء التشغيل الفعلي لوحدة الكلى، لافتًا إلى الانتهاء من تركيب محطتي معالجة المياه بمستشفيي الشيخ زايد المركزي وبنى عبيد التخصصي بمحافظة الدقهلية؛ لبدء التشغيل لوحدة الكلى. ‏

وأوضح النادي أنه تم عقد 24 دورة تدريبية، لتدريب 422 صيدليا من مسئولي مستلزمات الغسيل الكلوي بمستشفيات وزارة الصحة، في محافظات “الإسكندرية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة”، بالإضافة إلى عقد 26 دورة تدريبية لتدريب 486 من الأطباء والتمريض وفنيي الكلي بمحافظات “الدقهلية والغربية وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة”؛ لرفع كفاءة العاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي.