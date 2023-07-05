إجهز يا بطل.. تامر حسني يتفاعل مع متابع طالبه بمشاهدة فيلمه الجديد

كشف أحمد عبد الحليم، تفاصيل اللقطة الإنسانية من الفنان تامر حسني لمطالبته بمشاهدة فيلمه الجديد فى كومنت على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: “بعد ما الفنان تامر حسني بعتلي كومنت أجهز يا بطل بعد ما كتبت أني مكنش معايا تذكرة الفيلم الخاص به وأني كان نفسي أحضره”.

وأضاف أحمد عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”: “وجدت أن تامر حسني بنفسه هو اللي عملي الكومنت، ودي كانت حاجة حلوة، وبعدها ناس كتير كلمتني، ومنهم رامي رومان ونزلت ركبت معاه ووصلني لتامر حسني”.

وتابع أحمد عبد الحليم: “كنت ماشي متبنج، وروحت فتحت العربية لقيت تامر حسني فى وشي، ومكنتش عارف أتحرك لمدة دقيقة، وقعدت جمبه وهو فى العربية وسلم عليا واتكلمنا شوية”.