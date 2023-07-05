عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإنهاء مشاكل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للدكتور حنفى جبالي؛ رئيس مجلس النواب موجه لكل من: وزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 ، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب للمناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون ، حيث تقدم النائب بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا ، وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادهم واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الأخرى.

وتابع: حيث أن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط ، وهو الامر غير المقبول ، و قد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه .

وقال إن بداية حل المشكلة معرفة حجمها الحقيقي، ولكن حتى تاريخه لم تصل لنا بيانات واضحة عن طلبات التصالح وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الأحياء ومراكز وأجهزة المدن ، وهى  عدد طلبات التصالح المقدمة وعدد طلبات التصالح المرفوضة وأسباب الرفض و عدد طلبات التصالح التي أنهت الاجراءات وعدد طلبات التصالح خارج الحيز العمراني وتصنيفها
وعدد طلبات التصالح التي تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى و المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص .

واختتم قائلا: " يجب على الحكومة إرسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل أكثر من 100 مليار جنيه - على الأقل - ستدخل خزينة الدولة و لا تتعطل مصالح آلاف  المواطنين الذين تم الحكم عليهم بالحبس وينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية أوضاعهم ، مطالبا الحكومة بإرسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي.

سؤال مخالفات البناء الأحوزة العمرانية اشتراطات الحماية المدنية طلبات التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

ترشيحاتنا

صعيدية الأصل.. القصة الكاملة لـ تمثال الحرية في نيويورك

بعد إجازة العيد.. ماذا حدث في أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية؟

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

الأزهر يدين أحداث جنين: على الجميع تحمل مسئولياته لوقف إرهاب الصهاينة 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ