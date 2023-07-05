بتقنية النانو.. باحث يحاول اكتشاف علاج مستخرج من أوراق النباتات

كشف الدكتور مصطفى عبد الحكيم، باحث بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل اكتشاف علاج مستخرج من أوراق النباتات، قائلا إن المركز القومي للبحوث هو منزل للمراكز البحثية الممثلة لمصر، مشيرا إلى أنه من أجل القدرة على استخدام مركب يتم استخدامه لمعالجة السرطان، فهذا الأمر يأخذ سنوات وبروتوكولات صعبة جدا.

وأضاف الدكتور مصطفي عبد الحكيم، باحث بالمركز القومي للبحوث، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن استخراج المركب يكلف ملايين من أجل معرفة هل من الممكن إعطاء هذا المركب للإنسان أم لا.

وأوضح أنه تم العمل على مركبات المخلفات، ومنها مركب نباتي طبيعي، لافتا إلى أنه يحاول رسم المركب فى بداية المشروع، مؤكدا أن هذا الأمر ليس سهلا أبدا.