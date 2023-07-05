منتقدا رئيس النجوم.. شوبير: التدخلات أصبحت أمر غير مقبول في الكرة المصرية

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، علي واقعة تواجد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بدكة البدلاء خلال مباراة الفريق أمام إنبي أمس في مباراة دور الـ ٨ من كأس مصر.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، أن نادي النجوم يمتلك مشرف على الكرة شاب ومجتهد وهو شادي الطويلة نجل رئيس النادي ، وهو قادر على القيام بمهامه على أكمل وجه.

وأضاف شوبير، أن المدرب مدرب واللاعب لاعب ورئيس النادي هو رئيس النادي ولا يجوز تدخل أي منهم في عمل الآخر.

وتابع شوبير ، أن التدخلات أصبحت أمر غير مقبول في الكرة المصرية خاصة في الأقسام الأدني.