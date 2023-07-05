شوبير يكشف سر توقف مفاوضات ضم بوبو للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، تطورات صفقه انضمام محمد رضا بوبو نجم فيوتشر للأهلي .

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن المفاوضات بين الأهلي وفيوتشر متوقفه في الوقت الحالي حيث قرر فيوتشر تأجيل الامر لنهاية الدوري المصري

وأضاف شوبير، أن هناك عرض اخر من بيراميدز تم تقديمه لفيوتشر لضم بوبو مشددا أن هناك تنسيق بين الأهلي وبيراميدز حاليا بشأن الصفقات قائلا “ يعني الناديين مش حيعلو السعر علي بعض”.

وتابع أن فيوتشر سيقرر موقفه النهائي من رحيل بوبو عقب انتهاء مسابقة الدوري المصري، لهذا الموسم .