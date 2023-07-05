اكتمال عملية التفتيش على نظام تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية

أعلنت هيئة الرقابة النووية في اليابان اليوم الأربعاء اكتمال عملية التفتيش التي تقوم بها على نظام تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط.



وأعلنت الهيئة اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عزمها إصدار شهادة موافقة على خطة تصريف هذه المياه يوم /الجمعة/ المقبل.



وتأتي هذه التطورات بعد مرور يوم واحد على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية المعطلة في البحر تتوافق مع معايير السلامة الدولية.



وقد التقى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو مع المدير العام للوكالة الدولية رافايل جروسي أمس /الثلاثاء/ في طوكيو وحصل على التقرير الذي يلخص نتائج التقييم الشامل للسلامة الذي أعدته الوكالة الدولية.

يشار إلى أن جروسي قد أعلن سابقا أنه إذا تم تنفيذ المشروع بشكل مناسب وفقا لمعايير السلامة، فلن يؤثر ذلك سلبا على البيئة.

