حفظ اللسان أولها.. علي جمعة يوضح 5 أمور يلتزم بها العائدون من الحج

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ، إن الحج يكفر جميع الذنوب، فيجب على الحاج بعد عودته من حجه أن يداوم على فعل الطاعات والبر والتقوى وكثرة الأعمال الصالحة، ويتحلى بمكارم الأخلاق.

وأضاف المفتي السابق، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هناك 5 وظائف للحجاج عقب العودة وهى كالتالي:

وظائف العائدين من الحج

1- الحفاظ على اللسان «اضمن لي ما بين فكيك وفَخِذيك أضمن لك الجنة».

2- الحفاظ على الفروض.

3- عدم الغضب، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ - ﷺ: أَوْصِنِى، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ :«لاَ تَغْضَبْ».

4- كثرة الذكر، بأن يجعل له ورد يومي من الذكر ،وهناك الذكر المحض مثل: (سبحان الله، الحمد لله ....)، والقرآن الكريم ذكر.

5- المداومة على فعل الخيرات، « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».



ماذا بعد انتهاء مناسك الحج؟

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يستحب للحاج بعد قضاء النسك وزيارة النبي صلي الله عليه وآله وسلم أن يُعَجِّلَ من العودة الى أهله؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» رواه الدارقطني.

وشددت الدار في بيان، على أنه ينبغي على الحاجّ عند عودته من الحج المداومة على الطاعات لأنها مفتاح الخير والنجاة يوم القيامة، وعليه ترك المعاصي لأنها تقسي القلب، وتمحق بركة العمر والرزق، وتفقد صاحبها لذة الطاعة.

ويُسَنُّ لمن قدم من السفر أن يأتي المسجد ويصلي ركعتين؛ لما روي عن كعب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قَدِم من سفرٍ ضُحًى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس "أخرجه البخاري في صحيحه".