الدقهلية: التحقيق مع 124 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة والجمالية ومنية النصر وبني عبيد وبلقاس وشربين وطلخا ونبروه وجمصه ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور.



جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 104 من العاملين منهم مسئولي وحدة الغسيل الكلوي بالعزيزة مركز المنزلة والوحدة الصحية بقرية بلقاس خامس بمركز بلقاس، وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور، ومنهم العاملين العاملين المتغيبين والمنقطعين عن العمل وتاركي العمل بدون اذن بكل من مستشفي المنزلة المركزي ومستشفي الجمالية المركزي ومستشفي نبروه المركزي والوحدة الصحية بميت مرجا سلسيل بالجمالية ومستشفي طلخا المركزي ومستشفي جمصه المركزي ومستشفي شربين المركزي ومكتب صحة بطره مركز طلخا والوحدات الصحية بالعيادية مركز شربين وموسي شكري بمركز شربين والخزان ببلقاس وزيان والجزاير والسلسول ببلقاس.



كما شمل التحقيق عدد 12 من مسئولي مراكز شباب وجدت مغلقة اثناء حملات المرور وتضم مركز شباب القطشة والجماملة بالمنزلة والطلمبات واليوسيفية وميت فارس ببني عبيد وبلقاس خامس ببلقاس والسلام بشربين وزيان بالستاموني والسماحية الكبري والخزان والجوهري والصريف وعصفور ببلقاس، كما شمل التحقيق عدد 8 من مسئولي الوحدات البيطرية وجدت مغلقة اثناء حملة التفتيش والمرور المذكورة وقد شملت الوحدة البيطرية بالعزيزة والنسايمة بالمنزلة ومجزر الجمالية والادارة والوحدة البيطرية بالجمالية وكذلك الوحدات البيطرية في ميت عاصم ومجزر منية النصر..



وكلف محافظ الدقهلية الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل بدون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.