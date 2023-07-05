حجم الدمار في مخيم جنين بعد انسحاب قوات الاحتلال.. شاهد

قالت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مستشفى إسرائيلي أعلن أن مصابين في عملية تل أبيب التي وقعت بالأمس ما زالا في حالة خطيرة، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من داخل وأطراف وتخوم مخيم جنين، حيث رصدت مقاطع فيديو حجم الدمار الهائل الذي خلفته قوات الاحتلال مثل البنية التحتية والمصارف الصحي واختلاط خطوط المياه بها، كما أن قوات الاحتلال ضربت محولات الكهرباء.

وأضاف "السلامين"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك 12 شهيدا ارتقوا بالإضافة إلى 140 جريحا جراء العدوان على مخيم جنين، كما تم تهجير مواطنين فلسطينيين من المباني السكنية، حيث أرغمتهم قوات الاحتلال على ترك بيوتهم بواقع 4 آلاف مواطن، ثم تمت دعوتهم إلى الرجوع إلى المخيم بعدما انسحبت قوات الاحتلال".

وتابعت، أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف باشرت عملها للبحث عن أي مخلفات، وتمت دعوة المواطنين إلى عدم المساس بأي مخلفات تركها الاحتلال، لافتةً إلى أن قوات الاحتلال أعلنت بالأمس عن مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته برصاص المقاومين الفلسطينيين.