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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق فعاليات ندوة «احتياجات شريك الحياة» بالجامع الأزهر

صدى البلد

انطلقت، قبل قليل، فعاليات الندوة الثالثة من الموسم الثالث من البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، والتي تعقد كل أربعاء، والتي جاءت بعنوان "احتياجات شريك الحياة"، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وجاءت ندوة "احتياجات شريك الحياة"، ضمن سلسلة ندوات الموسم الثالث تحت عنوان "مهارات إدارة الحياة الزوجية"، ويحاضر فيها كلٌّ من الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة نجلاء رسلان، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الدكتورة حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، في تصريح سابق له، إن المحاضرات الأسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور من محاور البرنامج الذي يأتي تحت عنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية".

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري، أن كل محاضرة تتناول قضية أو مشكلة من المشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة، وتضع حلولًا علمية وواقعية لها، من خلال الأساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر.

ولفت إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/8aqA4HCLimmr2EFu6

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق موسمين سابقين من البرامج الموجة للمرأة والأسرة ناقش خلالها العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المرأة والأسرة، كما ناقش عددا من حقوقها التي كفلها الإسلام لها، ويتضمن الموسم 4 محاضرات بواقع محاضرة في الأسبوع، وحاضر فيها عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بقضايا المرأة والأسرة.

الجامع الازهر شيخ الأزهر احتياجات شريك الحياة

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