مزق نسخة من المصحف.. إحالة مواطن هولندي إلى المحاكمة العاجلة

أعلنت السلطات الهولندية إحالة مواطن إلى المحاكمة بتهمة "توجيه إهانات لمجموعة أشخاص"، بعدما مزق نسخة من المصحف أمام مبنى البرلمان.



وأفادت وسائل إعلام هولندية، بأن الشخص يدعى إدفين فاخنز فلد (54 عاما)، وهو رئيس الفرع الهولندي لمجموعة "بيغيدا" الألمانية المناهضة للإسلام، قد نفذ احتجاجه في لاهاي، في يناير الماضي.



وأضافت أن فاخنز فلد، مزق المصحف ثم داس على صفحات منه وهو يقول: "القرآن كتاب فاشي وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر".



وقررت هيئة الإدعاء العام في هولندا، أمس الثلاثاء، استدعاء المشتبه به، إذ أنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في الـ10 من أغسطس المقبل.

ولفت الإدعاء إلى أن تمزيق نسخة من المصحف ليس مخالفة جنائية في هولندا، التي تتهاون قوانينها مع انتقاد الأديان.



لكن الادعاء الهولندي اعتبر كلمات فاخنز فلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تُخضِع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي، الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة".

وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.



يذكر أن السلطات في هولندا، أعلنت في شهر أبريل الماضي، بدء التحقيقات بحق مواطن هولندي يبلغ من العمر 54عاماً مقيم في ألمانيا، على خلفية الواقعة، التي أثارت غضباً في العالم الإسلامي.