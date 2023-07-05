رتيبة النتشة: المجتمع الدولي ليس مستعدا لاتخاذ أي إجراءات رادعة ضد إسرائيل

قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية تكون مدروسة من حيث الحجم والأهداف والإنجازات|، حتى تستطيع دائما قيادة الجيش أن توازن بين الأهداف السياسية التي تضعها القيادة السياسية والقدرات العسكرية وعدم استنزاف قدرات الجيش، مشددةً على أن المجتمع الدولي ليس مستعدا لإتخاذ عقابية أو رادعة أي إجراءات ضد إسرائيل، بالرغم من أن جامعة الدول العربية تتحرك بشكل جمعي لاستصدار قرارات لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأضافت النتشة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إستراتيجية إسرائيل العسكرية دائما تبحث عن أقل تكلفة للاحتلال، وعندما تكون هناك مقاومة للأهداف العسكرية الإسرائيلية أو المخطط الإسرائيلي تكون دائما التكلفة أعلى قليلا، وكلما استمرت أو كانت هناك ردات فعل غير مدروسة للعملية العسكرية، فإن هذا الأمر يضاعف من تكلفتها المادية والبشرية، حيث يمنح هذا الأمر المزيد من الوقت للمقاومة لاستهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف الجنود الإسرائيليين.

وتابعت: "شهدنا في العملية الأخيرة إسقاط عدد من الطائرات المسيرة وتفجير عدد من الآليات العسكرية وسقوط بعض الإصابات في جنود الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم، فإن هذا الأمر مكلف جدا بالنسبة لدولة الاحتلال، كما أن إعطاء المزيد من الوقت للمقاومة سيعطيها الفرصة لتنظيم صفوفها واستهداف العملية العسكرية الإسرائيلية".