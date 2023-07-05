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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

وكيل صحة الشيوخ: الإعتداءات الإسرائيلية السافرة على جنين تنافي كل الاتفاقيات الدولية

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أدان النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الاعتداءات الاسرائيلية السافرة على مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية، قائلا: إنها ضد كل قوانين واتفاقيات المجتمع الدولي وضد كل الأعراف، وأعمال همجية كشفت وجه الاحتلال القبيح.

وأعلن النائب الدكتور حسين خضير فى تصريحات صحفية له اليوم، ادانته التامة للاعتداء الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين، بالضفة الغربية على مدار الساعات الماضية، وتسبب في استشهاد ١٢ فلسطينيا، وعشرات المصابين. لافتا: أن إسرائيل ارتكبت جرائم لا يمكن إنكارها بحق المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية واستهداف البيوت والمساجد.

وقال وكيل صحة الشيوخ، إنه لابد من وضع نهاية للجرائم الإسرائيلية الوحشية وآخرها ما ترتكبه في جنين، ومقتل واصابة عشرات الفلسطينيين وهدم منازلهم. مشيرا: إلى أن تكرار الاعتداءات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في وحشية وهمجية مرعبة، انتهاك فاضح لكل قرارات الشرعية الدولية.

ودعا د. خضير،  إلى ضرورة وجود تحرك من المجتمع الدولي والدول الفاعلة إقليميا وعالميًا لوقف هذه الجرائم النكراء بحق الشعب الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية اللازمة إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم بسبب جرائم الاحتلال.

واختتم بقوله ، إنه على القيادة الاسرائيلية ان تفهم أن العنف لن يجر وراءه الا مزيد من العنف، أما السلام فإنه يحافظ على حقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي معا. محذرا: أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

الاعتداءات الإسرائيلية مدينة جنين الفلسطينية الضفة الغربية اتفاقيات المجتمع الدولي الطواقم الطبية

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