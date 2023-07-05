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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صور وأسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 .. البنات يكتسحن القائمة

اوائل الدبلومات الفنية
اوائل الدبلومات الفنية

حصل موقع “صدى البلد” على تفاصيل قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، عن أسماء الطلاب أوائل الدبلومات الفنية 2023 والذين بلغ عددهم  29 طالبا وطالبة ( 22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة 

وجاءت محافظات أوائل الدبلومات الفنية  2023 كالتالي : محافظات السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ، ودمياط، والبحر الأحمر.

 ووعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتكريم الوزارة لـ أوائل الدبلومات الفنية 2023  قريبا كما يتم في كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم .

وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقد وجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسى والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

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