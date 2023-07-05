السعودية.. بدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

19 يوليو..

أفادت وزارة الحج والعمرة السعودية ببدء إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وذلك لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لأداء المناسك ، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم؛ وذلك تحقيقا لمستهدفات “رؤية 2030”.

وبحسب بيان للوزارة السعودية فإن تقديم طلبات إصدار التأشيرة الإلكترونية يتم عبر منصة “نسك”، على أن يكون موعد قدوم المعتمرين ابتداء من غرة محرم 1445هـ 19 يوليو الحالي.

كما أشارت إلى أن المنصة تتميز بتسهيل إجراءات قدوم المسلمين كافة من بقاع العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإتاحة اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بلغات عديدة، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

وتأتي تلك التسهيلات التي تقدمها الوزارة لضيوف الرحمن، ضمن حزمة تشريعات تطويرية عملت عليها مؤخرا؛ من بينها تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63 في المائة، مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية أو محرم للمرأة، وتمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل السعودية، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.