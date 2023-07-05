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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. دبي للاستثمار تخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 32%

صدى البلد

حققت دبي للاستثمار انخفاضاً بنسبة 32 % في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال عام 2022، أي ما يعادل انخفاضاً يقدر بحوالي 212,768 طناً من ثاني أكسيد الكربون، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن المجموعة، مما يدل على التزامها بممارسة الأعمال المستدامة والتي تم العمل على تطويرها وفقاً لأحدث معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” بينـت "دبي للاستثمار" أن كثافة الانبعاثات انخفضت من 204.9 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل موظف في عام 2021 إلى 116.8 طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 ، مع انخفاض بنسبة 61% في إجمالي كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري .

وأوضحت دبي للاستثمار أنها عملت بشكل استباقي على إتباع استراتيجيات تهدف إلى الحد من الاستهلاك الإجمالي للطاقة على مدار عامي 2021 و2022 ، إذ خفضت الشركة بشكل فعال استهلاك الطاقة المشتقة من مصادر الديزل والبنزين والكهرباء بنسبة 5% كما تم تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل ملحوظ ، حيث شهد استهلاك الديزل هبوطاً كبيراً بنسبة 14.5%، نتج عنه انخفاضاً قدره 31000 لتر منذ عام 2020.

أشار محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، إلى الحفاظ على أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتقييمه يعد جزءاً أساسياً من كيفية إدارة أعمال شركة دبي للاستثمار، ويعكس التزام الراسخ بالاستدامة البيئية و الممارسات المسؤولة في مجال الأعمال، مضيفاً أن تركيز الشركة على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعتبر مكونا أساسيا في فلسفتها يتيح إيجاد قيمة مستدامة طويلة الأجل.

وأضاف الرقباني، أن دبي للاستثمار تلتزم بنهج الدولة باعتبار عام 2023 عام الاستدامة باعتبارها أولوية في كافة القطاعات مثل العقارات والاستثمارات المالية والتصنيع و ذلك عبر تطبيق مبادئ المباني الخضراء للمشاريع العقارية الجديدة، مع مراعاة ممارسات الاستدامة في عمليات الاستحواذ الجديدة و التركيز على المعالجة المناسبة للنفايات الصناعية .

كما سجلت دبي للاستثمار انخفاضا في استهلاك المياه وزيادة المياه المعاد تدويرها وذلك بنسبة تفوق 21%، و 28% عام 2022 مقارنة بعام 2020 ، كذلك فإن معدل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير شهد زيادة عن 55.3% لعام 2022 ، مقابل معدل 32.8% في عام 2020، كما تضمن تقرير الاستدامة لعام 2022 زيادة في عدد ساعات التدريب بنسبة 61%.

ودعمت دبي للاستثمار خلال عام 2022 المشاريع المتعلقة بمجموعة واسعة من المبادرات المجتمعية والبيئية التي تركز على تنمية الشباب والابتكار وحماية البيئة فيما شكل التنوع والشمولية مكونين مهمين في استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دبي للاستثمار، حيث تمثل المرأة 9% من إجمالي القوى العاملة و13% على مستوى الإدارة الوسطى والعليا، أي ضعف المستوى المسجل تقريبا في عام 2021.

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