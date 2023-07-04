اقتصاد الإمارات.. تجارة دبي تعرض برنامجا يساعد الشركات لتحسين قدرتها في الأمن السيبراني

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي و"ماستركارد"، ورشة افتراضية لتوعية الشركات ومساعدتها على اكتساب مرونة أكبر في مواجهة التهديدات السيبرانية، حضرها أكثر من 80 مشاركا.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "مع تزايد الترابط الرقمي في عالمنا المعاصر، باتت التهديدات السيبرانية واحدةً من أكبر المخاطر التي تواجه الشركات عالمياً.

وقد أثبتت الإحصائيات أن نمو الشركات يجعلها أكثر عرضة لهذه التهديدات.

وفي ضوء التكاليف الباهظة للهجمات السيبرانية، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تضمن الشركات حماية معلوماتها الحساسة من هجمات الاحتيال واختراق البيانات.

وأضاف لوتاه: "تندرج هذه الندوة الإلكترونية في إطار جهودنا لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائنا، وتمكينهم من الوصول إلى المشورة التخصصية، ودعمهم في مسائل الأعمال المهمة، وذلك انسجاماً مع أولويتنا الاستراتيجية في تحسين البيئة المحفزة لنمو الأعمال في دبي".

وقال الملازم أول راشد أحمد لوتاه، من قسم مكافحة جرائم التزوير والبطاقات الائتمانية في شرطة دبي: "الأمن السيبراني ليس فقط ركناً أساسياً في البيئة الرقمية، بل هو أيضا الجسر الحيوي الذي يربط آمالنا بمستقبل رقمي آمن ومزدهر. إنه تجسيد التزامنا بحماية الابتكار وتعزيز التقدم في العصر الرقمي. من خلال المشاركة في الندوات عبر الإنترنت المتعلقة بالأمن السيبراني، ونعزز دفاعاتنا وثقافتنا في المرونة السيبرانية".

بدورها، قالت جينا بيترسون سكيرمي، نائب رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وعمان في ماستر كارد: "نحن في ماستر كارد حريصون على مشاركة خبرتنا في حماية نظام المدفوعات من خلال تقنيتنا المتقدمة لمساعدة الشركات على الاستعداد للهجمات السيبرانية وتخفيف المخاطر من خلال تحديد انتهاكات البيانات وتقييم التهديدات الإلكترونية والعمل بناءً على رؤى واضحة ودقيقة".

وعرضت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع ماستر كارد مبادرة جديدة تتضمن برنامجاً لمدة عام يساعد الشركات المهتمة على تقييم وتحسين قدرتها في مجال الأمن السيبراني، حيث يمكن للشركات التواصل مع غرفة تجارة دبي للاستفادة من هذا البرنامج.

ناقشت الجلسة الافتراضية سبل الاستعداد بشكل صحيح لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

وتعرف المشاركون خلالها على المزيد عن التهديدات السيبرانية التي تستهدف الشركات في دبي، حيث قدم المتحدثون من شرطة دبي وماستركارد رؤى قيمة حول الاختراقات السيبراني المحلية والعالمية، فضلاً عن مناقشة الحلول وأفضل الممارسات في مجال أمن البيانات.

تركز غرفة تجارة دبي على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي مع الترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال.

وتساعد الغرفة أعضاءها على اتخاذ قرارات مستنيرة، واستكشاف فرص العمل من خلال توفير معلومات السوق والوصول إلى الخبرات المطلوبة.