صحف الإمارات |اقتصاد أبوظبي غير النفطي يحقق أعلى أداء خلال 9 سنوات.. إخماد حريق هائل ببرج العجمان.. موجات الحر تثير القلق في أوروبا

توافد أكثر من 6000 مؤدي لمناسك الحج من الإمارات

اقتصاد أبوظبي غير النفطي يحقق أعلى أداء فصلي خلال 9 سنوات

الدفاع المدني الاماراتي يتمكن من اخماد حريق هائل في برج عجمان

موجات الحر تسيطر على أوروبا

رئيس الدولة والرئيس الروسي يبحثان علاقات البلدين

صعود الدولار وحفاظه على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى

نشرت صحف الإمارات أهم الموضوعات المحلية والدولية ،اليوم الثلاثاء، وكان موسم الحج يتصدر مقدمة الموضوعات التي ناقشتها الصحف الإماراتية.



الإمارات اليوم

نشرت صحيفة الأمارات اليوم عن توافد حجاج دولة الامارات والتي يقدر عددهم ب6228 مؤدي لمناسك الحج هذا العام من الرجال والنساء على صعيد عرفات بعد قضاء يوم التروية على مشعر منى.

وانتهى أعضاء بعثة الحج الرسمية من تهيئة مخيمات حجاج الدولة في عرفات لاستقبالهم في أجواء تعمها السكينة والطمأنينة، مع تقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تترجم توجيهات القيادة للبعثة الرسمية بتذليل كل العقبات أمام الحجيج، وتوفير كل سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيسر وسلام.

ووفقاً لخطة التفويج المعتمدة من قبل قيادات بعثة الحج الرسمية للدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية في السعودية، سيتم تصعيد الحجاج إلى جبل عرفات، للصلاة والعبادة وتلاوة ما تيسر لهم من القرآن الكريم، ثم الاستماع إلى خطبة الحج وأداء صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، على أن يبدأ الحجاج عند غروب شمس يوم عرفة في النفرة إلى مشعر مزدلفة (ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج)، وتقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج فيها بعد نفرتهم من عرفات، بعد أن يؤدوا فيها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير وقصراً، ويجمعون منها الحصى لرمي الجمرات بمنى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح يوم عيد الأضحى، ثم يفيضون بعد ذلك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي.



كما نشرت صحيفة الإمارات اليوم عن إعلان مركز الإحصاء في أبوظبي، عن تقديرات إحصائية تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 3.9% خلال الربع الأول، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، مدعوماً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية.

وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.1% خلال الربع الأول مدفوعاً بأداء متميز لأنشطة التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع النقل والتخزين، والخدمات المالية والتأمين وهو ما يعكس التنوّع والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارة على صعيد التنويع الاقتصادي.

وحسب التقديرات، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (بالأسعار الثابتة) أعلى قيمة ربعية خلال السنوات التسع الماضية مسجلاً 146 مليار درهم خلال الربع الأول مقارنة بقيمة 137.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي (النفطي وغير النفطي) إلى 276.6 مليار درهم خلال هذه الفترة، ونسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأعلى مستوى لها في ثماني سنوات عند (52.8%).

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «تلتزم أبوظبي بمواصلة تعزيز نموها وترسيخ اقتصاد قوي ومستقر وذكي ومستدام وقائم على المعرفة. وتمكنت القطاعات غير النفطية من تحقيق معدلات نمو قوية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 52.8%، رغم التحديات المتزايدة على المستوى العالمي».

وأضاف: «سنواصل التركيز على بناء اقتصاد متنوّع وأكثر مرونة خلال العقود المقبلة، مع تنمية رأس المال البشري واستقطاب أفضل المواهب، والاستثمارات، والشركاء. وتوضح أحدث الإحصاءات استمرار أبوظبي في فتح أبوابها للعالم، وهو الأمر الذي يزيد من جاذبية الإمارة بوصفها الوجهة المثالية للمستثمرين الأجانب، والأعمال، والشركات الناشئة، وروّاد الأعمال الناجحين من مختلف أنحاء العالم».

وقال المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، عبدالله غريب القمزي: «تُظهر التقديرات الربعية لإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي استمرار نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بمعدلات متميزة تزيد من فرص استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتعكس نجاح الرؤية الطموحة التي تبنتها القيادة لتعزيز ريادة الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

وتشير النتائج التي نشرها مركز الإحصاء في أبوظبي، إلى أداء متميز لأنشطة التشييد والبناء التي سجلت أعلى معدلات نمو ربعية منذ تسع سنوات خلال الربعين الأول من عام 2023 وعام 2022 بنسب 14.4% و14.5% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعود النمو القوي لجاذبية هذا القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية وقدرته على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة مع زيادة عدد المباني الجديدة المنجزة بنسبة 37%، وأسهم قطاع التشييد والبناء بنسبة 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.



صحيفة البيان

نشرت صحيفة البيان عن تمكن فرق الدفاع المدني الأماراتي من السيطرة على الحريق في برج عجمان ون واخماده بحضور سعادة اللواء د جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان.

,أوضح العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أنه بالتنسيق مع غرفة العمليات بالشرطة تم توفير مركز شرطة متنقل يقدم خدمات البلاغات والشهادات و الفقدان لسكان برج عجمان ون ( 02 ) في موقع الحدث.

كما نشرت البيان عن الموجات الحر التي تثير القلق في أوروبا الفترة الأخيرة حيث شهدت أوروبا على نطاق واسع منذ العام 2022 حرّاً أكثر بـ2,3 درجة من مناخ نهاية القرن التاسع عشر، حسبما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي، مؤكدة أنّ درجات حرارة القارة ترتفع بمعدّل ضعف المعدّل العالمي، الأمر الذي يغذّي موجات الحر والجفاف الاستثنائية.

واعتبر وزير البيئة الألماني ستيفي ليمكي أمس، أن الاحتباس الحراري يتسبب في مخاطر صحية جديدة في أوروبا يمكن معالجتها، بما في ذلك من خلال توفير المزيد من الظل والأماكن الباردة في المدن أثناء موجات الحر.

وقامت الحكومة الالمانية بحملة وقالت إنها ستطلق حملة لمواجهة الوفيات الناجمة عن موجات الحر التي أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.

وقال وزير الصحة كارل لوترباخ، إن ألمانيا تتعلم دروساً من فرنسا، التي اتخذت العديد من الإجراءات في أعقاب موجة حر مدمرة عام 2003 وتسببت في وفاة حوالي 15 ألف شخص.

وأضاف لوترباخ إن المثال الفرنسي كان «نموذجاً جيداً» لما يمكن عمله لتقليل المخاطر الصحية، خاصة بين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل والمشردين. وقال للصحافيين في برلين إن (من) السهل نسبياً إنقاذهم إذا كانت لديك خطة.

وقال لوترباخ إن السلطات تدرس أيضاً أفضل السبل لإصدار تحذيرات بشأن موجات الحر الوشيكة.

وتعاني إسبانيا حالياً من موجة الحر الأولى هذا الصيف، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً أحمر، أمس، بالنسبة لأجزاء كبيرة من إقليمي إشبيلية وقرطبة في منطقة الأندلس جنوبي البلاد.

وشهدت مناطق أخرى في إسبانيا ارتفاعاً أيضاً في درجة الحرارة، ولم يُشاهد في الشوارع إلا قلة من الأشخاص، حيث حاول الكثير منهم تخفيف الحر عن أنفسهم بالمراوح والمظلات وزجاجات المياه، وسط الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة طفيفة بدءاً من اليوم بعد أن بلغت الذروة أمس، لكن الموجة الحارة لن تنكسر بشكل ملحوظ حتى الخميس.

واعتادت إسبانيا التي تقع على الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري في أوروبا، على درجات الحرارة القصوى خصوصاً في الجنوب، لكنّ موجات الحر تضاعفت، وباتت أكثر اشتداداً في السنوات الأخيرة، وفقاً للعلماء.

كما نشرت البيان عن ألقاء الشرطة المكسيكية القبض على مجموعة من الجنود يشتبه في تورطهم في اختفاء 43 طالبا فقدوا منذ ما يقرب من عقد.

وقال أليخاندرو إنسيناس، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، يوم الاثنين على تويتر إن ثمانية جنود احتجزوا.

ويوجد بالفعل أربعة أفراد آخرين من القوات المسلحة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بمن فيهم قائد يزعم أنه أمر بقتل ستة من الشبان.

ويتردد أن الجنود تواطأوا مع أفراد فاسدين من الشرطة في اختطاف 43 شابا يدرسون في كلية ريفية لتدريب المعلمين في أيوتزينابا في سبتمبر 2014.

ويقال إنه تم تسليم الطلاب إلى عصابة جيريروس يونيدوس لأسباب غير معروفة.

وتم حتى الآن العثور على رفات عظمية لثلاثة فقط من الشباب وتم التعرف عليهم.

صحيفة الأتحاد

نشرت صحيفة الأتحاد عن إجراء رئيس دولة الأمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحث خلاله العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد رئيس دولة الأمارات ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية، وأمن شعبها الصديق وسلامته.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن اعتزازه بمستوى تطور علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا في مختلف المجالات، كما هنأ فخامته صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيداً من الازدهار.



كما نشرت "الأتحاد" عن صعود الدولار وحفاظه على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، يوم الثلاثاء، وسط توتر كبير في روسيا وترقب المتعاملين بيانات أمريكية قد تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.

شهدت روسيا مطلع الأسبوع محاولة تمرد تم إجهاضها، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهرا مقابل الروبل.



وارتفع مؤشر الدولار 0.04٪ إلى 102.770، واستقر الروبل عند 84.40 للدولار بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022.

تتضمن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة، وإحصائيات الإسكان واستطلاعين لمعنويات المستهلكين من منظمة كونفرنس بورد وجامعة ميشيجان.

استقر اليورو عند 1.09055 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسجل الدولار الأسترالي 0.66815 دولار، مرتفعا 0.10 بالمئة، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08 بالمئة إلى 0.6159 دولار.

كما نشرت صحيفة الأتحاد عن رفع المديرية العامة للدفاع المدني السعودي درجة الاستعداد في مشعر مزدلفة لسلامة ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع إجراءات وأعمال السلامة والوقاية من الحوادث، والإسناد في حالات الطوارئ.

وأكدت المديرية العامة جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.

الخليج الأماراتية



نشرت صحيفة الخليج الإماراتية عن قول لي تشيانغ رئيس الوزراء الصيني، في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني سيتجاوز الربع الأول، ومن المتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 5% وفق المستهدف.

وفي ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب الخارجي والداخلي، قال لي «سنتخذ المزيد من الإجراءات العملية والفعالة لتعزيز الطلب المحلي وتنشيط السوق ودعم التنمية المنسقة... وتعزيز الانفتاح بشدة على العالم الخارجي».

لكن محللين خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي الصيني لبقية العام.

وقلص العديد من البنوك الكبرى توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023 بعدما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو أقل من التوقعات. وأشارت هذه البنوك إلى أن بكين ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي البطيء بعد جائحة كوفيد-19.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لكن القوة الدافعة تراجعت بشدة منذ ذلك الحين. ورغم ذلك، يتوقع العديد من المحللين أن يتفوق النمو في الربع الثاني عن الفترة نفسها من العام الماضي عندما أدت جائحة كورونا إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.



ونشرت الخليج عن رفع أسعار النفط، الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغى أثر المخاوف من عدم الاستقرار في روسيا، واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.24 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 10 سنتات إلى 69.47 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5% وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3%.

وكان يوم السبت شهد تفادياً لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وأثار التحدي شكوكاً وبعض المخاوف، بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.

وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين، بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو، بينما يحافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وسط توتر كبير في روسيا، وترقب المتعاملين بيانات أمريكية، قد تحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.

وشهدت روسيا مطلع الأسبوع محاولة تمرد تم إجهاضها، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهراً مقابل الروبل. وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 102.770.

واستقر الروبل عند 84.40 للدولار بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022.

تتضمن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع، الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة، وإحصائيات الإسكان، واستطلاعين لمعنويات المستهلكين من منظمة كونفرنس بورد وجامعة ميشيجان.

واستقر اليورو عند 1.09 دولار قبل كلمات من المقرر أن يلقيها مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي، خلال منتدى البنك حول البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسجل الدولار الأسترالي 0.668 دولار، مرتفعاً 0.10%، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.08% إلى 0.616 دولار.