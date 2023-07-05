علي حمزة: أسيوط تستضيف مؤتمر مناقشة تحديات الاستثمار في الصعيد

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن عقد مؤتمر في صعيد مصر لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه مستثمري الأقليم وذلك نهاية يوليو الجاري.

ومن أكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو اتحاد المستثمرين، أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بحل مشاكل الاستثمار في الصعيد كانت الدافع الرئيسي لفكرة المؤتمر والخروج منه بورقة عمل يتم عرضها علي الحكومة لتذليل كافة العقبات أمام مستتثمري الصعيد.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أنه وقع الاختيار علي محافظة أسيوط لاستضافة المؤتمر نظرا لتوسطها محافظات الصعيد ،ومن المقرر مشاركة جميع رؤساء جمعيات مستثمري الصعيد و كبار المسؤولين التنفيذيين في الدولة وعلي رأسهم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.



وذكر حمزة ، أن المؤتمر سيطرح إقامة ميناء حرة في الصعيد تكون قريبة من المدن الصناعية لتيسير عمليات نقل البضائع وتقليل الفاقد والمدد الزمنية التي تستغرقها ،فضلا عن مناقشة سرعة تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الجديدة او التوسعات لمشروعات قائمة بالفعل و الحصول علي تمويلات بنكية للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل النسبة الأكبر من المشروعات في صعيد مصر.



وأوضح حمزة ، أن الحكومة خلال الفترة الاخيرة اصدرت عدد من القرارات والإجراءات لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد وسرعة انجاز تأسيس المشروعات الجديدة وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار مشيرا الي أن خطوات جادة لخلق بيئة اعمال تنافسية في مصر تكون جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتمتلك مصر نحو 114 منطقة صناعية في نحو 26 محافظة ، منها نحو 42 منطقة صناعية تنشر في محافظات الصعيد التسع ومحافظة البحر الأحمر وذلك بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.