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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الفيفا يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لأولمبياد باريس 2024

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

هنّأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، منتخبي المغرب ومصر، بعد تأهل الثنائي لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على شبكة إنستجرام "تهانينا للمنتخب المغربي الأولمبي بعد بلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا وتأهله لأولمبياد باريس".
 

وتابع "كما أقدم التهنئة للفراعنة بعد الفوز في نصف نهائي البطولة، وهي النتيجة التي ضمنت له التواجد في أولمبياد 2024".

وصعد منتخب مصر للنهائي بعد فوزه 1-0 على غينيا، أما المغرب قهر مالي بفضل ركلات الترجيح.

وضمن منتخبا المغرب ومصر، بلوغ أولمبياد باريس 2024، رفقة الفائز من لقاء مالي وغينيا.
 

ويواجه منتخب المغرب، المنتخب المصري، السبت المقبل، في نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة حاليا في المغرب.

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