إسرائيل تعلن اختطاف مواطنة في دولة عربية

نقلت صحيفة ناس العراقية عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، نبأ اختطاف "مواطنة إسرائيلية وروسية" في العراق.





وذكر البيان الإسرائيلي، إن "إليزابيث تسوركوف، مواطنة إسرائيلية وروسية، مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها الميليشيات الشيعية".



وقال أيضًا "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة، ونرى أن العراق مسئول عن مصيرها وسلامتها".



وأضاف: "هذه امرأة أكاديمية زارت العراق، مستخدمة جواز سفرها الروسي، وبمبادرة منها للحصول على أطروحة دكتوراه وبحث أكاديميّ من جامعة ’برينستون’ في الولايات المتحدة".