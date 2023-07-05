محافظ الوادي الجديد يبحث سبل التعاون مع جايكا

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بعد الموافقة على مشروع تنموي بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، أن اللقاء تناول تعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، والتي تُسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية و العمرانية على أرض المحافظة، وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير نظم الري والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، وتدريب المزارعين على آليات الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك مياه الري ودعم وتمويل مشروعات مبادرة الحرير، مشيراََ إلى أنه جار الاتفاق على تأسيس مقر لمؤسسة ( جايكا) بالمحافظة؛ ليكون نواة لدعم التعاون المشترك والاستفادة من المنح التى تقدمها الهيئة في مجالات التعليم والصناعة.