عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث سبل التعاون مع جايكا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بعد الموافقة على مشروع تنموي بتكلفة 30 مليون جنيه.

محافظ الوادي الجديد يهنئ الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

 

وأكد المحافظ، أن اللقاء تناول تعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية في إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، والتي تُسهم في وضع رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية و العمرانية على أرض المحافظة، وكذلك تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال تطوير نظم الري والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، وتدريب المزارعين على آليات الزراعة الحديثة وترشيد استهلاك مياه الري ودعم وتمويل مشروعات مبادرة الحرير، مشيراََ إلى أنه جار الاتفاق على تأسيس مقر لمؤسسة ( جايكا) بالمحافظة؛ ليكون نواة لدعم التعاون المشترك والاستفادة من المنح التى تقدمها الهيئة في مجالات التعليم والصناعة.

التعاون الدولي الخبرات الحديثة الهيئة القومية للاستشعار الزراعة الحديثة اللواء دكتور محمد الزملوط المحاصيل الاستراتيجية بحث سبل التعاون المشترك هيئة التعاون الدولى اليابانية سبل التعاون المشترك زراعة المحاصيل الاستراتيجية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

الجمارك تنفي رسميًا خبر وقف استيراد بعض السلع

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

موضوعات متعلقة

وكيل زراعة الوادي الجديد يتفقد مشروعات إنتاج الحرير في بلاط والداخلة

ترشيحاتنا

حقيقة تعليمات رئيس مصلحة الجمارك بشأن حظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر

مصرع 25 شخصا وإصابة 17 في حادث مروع بـ المكسيك.. شاهد

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة الاعتقالات في جنين

كدا الموظّف هيوفّر راتبه ويستفيد | نداء عاجل من تامر أمين للحكومة

تحذير .. هاني الناظر يكشف عن أفضل العادات في الحر

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلى والإسماعيلي في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ