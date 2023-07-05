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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، مفاجأة بشأن أسعار الذهب، موضحًا أن سعر الجنيه الذهب انخفض اليوم عن أمس 400 جنيه.

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الوقت مناسب الآن.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

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التموين تكشف أسباب انخفاض أسعار الذهب والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

 

وأوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،  أن سعر الذهب عيار 21 سجل الآن سجّل 2190، و عيار 18 سجل 1877، وعيار 24 سجل 2502 و الجنيه الذهب سجل 17250 جنيه، بـ انخفاض 400 جنيه عن أمس.

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية وحقيقة استمرار الانخفاض الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عادة ما كان يحدث زيادة الاستهلاك على شراء الذهب خلال فترة الأعياد، لكنه حدث توازن أكثر في الأسعار، مردفا أن الانخفاض في الأسعار لا يتخطى 50 جنيها.


وأشار إلى أن مبادرة «زيرو جمارك» التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، عدا ضريبة القيمة المضافة عن 14%، كان لها تأثير كبير في تراجع أسعار الذهب حتى دخل البلاد خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 300 كيلو ذهب.


وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن زيادة المعروض يساهم في استقرار الأسعار وتراجعها، لذلك فتوازن العرض والشراء أمر جيد، يتيح الاستقرار للسوق، متوقعا تجديد فترة مبادرة «زيرو جمارك» على الذهب بعد انتهاء الفترة المحددة لـ6 أشهر التي أدت لحدوث الاستقرار في الأسعار خلال 3 أشهر.

ولفت إلى أن الإقبال على شراء الذهب في أول 3 أشهر من العام الجاري كان بنسبة 90% على السبائك والجنيهات الذهب، لذلك قرر وزير التموين بمعاملة السبائك الـ50 جرام و100 جرام والجنيهات الذهب معاملة المشغولات الذهبية، بعد ورود شكاوى من المصانع والورش، مما يعيد الاتجاه الصحيح للشراء بحيث تكون السبائك والجنيهات بنفس فرص المشغولات.
 

الذهب صناعة الذهب اسعار الذهب وزير التموين التموين

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