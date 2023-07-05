منظم حفل عمرو دياب بـ لبنان يؤكد اقامته فى موعده

نفى ربيع مقبل منظم حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، ما يتردد بشان الغاء حفل الفنان في بيروت قائلا: ليس هناك سبب لمنع إقامة حفل عمرو دياب، الحفلة ستقام مليون في المية.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور عبر قناة etc المذاع مساء اليوم الأربعاء أن الشركة المنظمة للحفل دفعت جميع المستحقات المادية للصناديق النقابية الفنية، وأنهت تصاريح سفر الفنان عمرو دياب وفرقته.

وأشار الي المسرح المقام به الحفل لا يسع الي اكثر من 16 الف مشاهد، وأن جميع تذاكر الحفل انتهت، في سابقة هي الأولى من نوعها من 10 سنوات يشهدها كمنظم حفلات، لافتا الي ان سعر التذاكر يتراوح ما بين 60 دولار الي 300 دولار، وأن 80% من التذاكر كانت من فئة 60 ، و70 و 80 دولار.

وعن ما يتردد من وجود خلاف مع ورثة الملحن والمنتج جون صليبا، قال مقبل أن هذه الخلفات لا أساس لها من الصحة، فهو يملك مستند ممضي من جون صليبا منذ عام 2020 ببراءة الفنان عمرو دياب من أي مستحقات مادية لورثة صليبا.

الفنان عمرو دياب

ولفت الي ان تلك الشائعات هدفها تشويه أي نجاح والحد منه ، لاسيما وان عمرو دياب يقضي معظم حياته في الاستديو لتطوير اعماله ومواكبة العصر.

