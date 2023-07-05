عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظم حفل عمرو دياب بـ لبنان يؤكد اقامته فى موعده

الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب

نفى ربيع مقبل منظم حفل الفنان عمرو دياب في بيروت، ما يتردد بشان الغاء حفل الفنان في بيروت قائلا:  ليس هناك سبب لمنع إقامة حفل عمرو دياب، الحفلة ستقام مليون في المية.


وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور عبر قناة etc  المذاع مساء اليوم الأربعاء أن الشركة المنظمة للحفل دفعت جميع المستحقات المادية للصناديق النقابية الفنية،  وأنهت تصاريح سفر الفنان عمرو دياب وفرقته.

 

وأشار الي المسرح المقام به الحفل لا يسع الي اكثر من 16 الف مشاهد،  وأن جميع تذاكر الحفل انتهت، في سابقة هي الأولى من نوعها  من 10 سنوات يشهدها كمنظم حفلات، لافتا الي ان سعر التذاكر يتراوح ما بين 60 دولار  الي 300 دولار، وأن 80% من التذاكر كانت من فئة 60 ، و70 و 80 دولار.

وعن ما يتردد من وجود خلاف مع ورثة الملحن والمنتج جون صليبا، قال مقبل أن هذه الخلفات لا أساس لها من الصحة،  فهو يملك مستند ممضي من جون صليبا منذ عام 2020 ببراءة الفنان عمرو دياب من أي مستحقات مادية لورثة صليبا.

 

الفنان عمرو دياب

 

ولفت الي ان تلك الشائعات هدفها تشويه أي نجاح والحد منه ، لاسيما وان عمرو دياب يقضي معظم حياته في الاستديو لتطوير اعماله ومواكبة العصر.
 

عمرو دياب بيروت حفل عمرو دياب انجي انور المسرح الفنان عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

مأساة سيدة الغردقة.. متزوجة عرفيًا ومات توأمها خنقا بالغاز| تفاصيل صادمة

هبوط قوي في سعر الجنيه الذهب .. اِعرف عيار 21 وصل كام

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

ترشيحاتنا

تعرف على طريق الأهلي لاستعادة لقب الدوري

متوسط ​​أعمارهم 17 عامًا .. فرنسا تعلن عدد المعتقلين في أعمال الشغب

تامر أمين يفجّر مفاجأة نارية: إمام عاشور أهلاوي لمدة 4 سنوات

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

الفصل مباشرة بقوة القانون.. احذر مساعدة هذا النوع من الموظفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

كيف تحمى نفسك من النوبة القلبية؟ .. 9 نصائح سهلة

حقيقة إحياء إيهاب توفيق حفلا بالعلمين بعد ساعات من دفن علاء عبدالخالق.. القصة الكاملة

فيديو

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ