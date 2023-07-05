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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية : 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات بمصر في 10 سنوات

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تحمّلت المسؤولية منذ تولّي الرئيس السيسي حكم مصر بإنجازات متنوعة في عدد من مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية التي تهم كل مواطن مصري وتمس حياته اليومية.

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وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر.

وتابع خالد قاسم، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يتابع المشروعات التي تقام داخل المحافظات أول بأول، حيث إن كان هناك دور بارز لهذه المشروعات في تحسين حياة المواطنين داخل المحافظات المصرية.

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