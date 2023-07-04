المتحصلات27 مليار جنيه.. التنمية المحلية: 205 ألف طلب تقنين وتحرير 64 ألف عقد

تعكف وزارة التنمية المحلية على السير بوتيرة متسارعة لتحقيق إنجازات حقيقية وملموسة في ملف تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضى الدولة.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة ، معلناً ان إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 205430 طلب ، تم منها معاينة 179370 طلب ، بلغ إجمالي عدد الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلب ، ووصل عدد العقود التي تم تحريرها حوالى 64155 عقد، كما تم رفض 35475 لعدم استيفائهم للشروط .

وأكد وزير التنمية المحلية أن إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيراً إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأشار اللواء هشام آمنة اجمالى عدد الطلبات في التصالح بمخالفات البناء بلغت 2,8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب في الريف ، و1,2 مليون طلب في الحضر لافتاً إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام ، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز ، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر .

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023 ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضي الزراعية على مساحة 10037 فدان ، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن اجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكي بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.

وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائي والبناء المخالف والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وكان له أثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، ما كان يستوجب أن تتدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات، للحد من الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.