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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: الدعم مستمر لقطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية لمكافحة الفساد

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية

سعت وزارة التنمية المحلية منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية وحتى 30 يونيو الماضى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتعامل بكل حزم مع اسى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية ، وذلك فى إطار جهود الدولة ومؤسساتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى  لقطاعات الدولة كافة ببذل الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية والرشاوي وتحقيق رؤية مصر 2030 ، تنفيذاً لمبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو المجيدة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.

 

 وكانت هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بالمرور المخطط والمفاجيء علي كافة  الوحدات المحلية (المراكز والمدن الاحياء ) بشتى محافظات الجمهورية وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب التنفيذ ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة والوقوف على عنصر النظافة والتجميل والبيئة والحملات الميكانيكية لكافة المحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والتفتيش المالى والادارى ، وكذا فحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري للدولة والتي تفتح باباً للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.

 

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التى قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية حيث قام القطاع بعدد 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية  وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد (156) مركز تكنولوجى.

 

وقد أشار اللواء هشام آمنة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مخالفات ، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن إحالة أكثر من 504 قضايا للنيابات المختصة والشئون القانونية، لافتاً إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.

 

وأكد وزير التنمية المحلية أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش لا يألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية ورصد مايستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.

وزير التنمية المحلية التنمية المحلية محاربة الفساد الرئيس السيسي 30 يونيو

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