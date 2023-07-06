مقصد المصريين والسياح.. ممشى أهل مصر بأسوان واجهة حضارية في بلاد الذهب

مشروعات جديدة وعديدة تشهدها محافظة أسوان فى كل يوم، تواكباً مع الطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفي هذا الإطار نستعرض عبر منصة "صدى البلد" أحد أبرز المشروعات داخل المشتى العالمى وهو مشروع ممشى أهل مصر، والذى تم إفتتاح المرحلة الأولى له قبيل عيد الأضحى المبارك، ليكون واجهة حضارية وجمالية جديدة على أرض بلاد الذهب.

ممشى أهل مصر

وقد شهد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم إشادة كبيرة من أهالى محافظة أسوان، وأيضاً من زائريها من المصريين، وأيضاً الأفواج السياحية الوافدة والزائرة بأسوان.

فقد أكد مصطفى نصر من أهالى مدينة أسوان على أن مشروع ممشى أهل مصر يعتبر بحق نقلة حضارية وجمالية كبيرة ضمن بانوراما التطوير والتجميل التى تشهدها المدينة السياحية، وتم تنفيذها وفق رؤية متكاملة من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والذى نكن له كل الاحترام والتقدير لما يبذله من جهود واضحة وملموسة للنهوض بأسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأتفقت معه صافى شندى والتى أشادت بممشى أهل مصر، وقالت بأنه على غرار ممشى أهل مصر فى القاهرة، وهو بحق شئ جميل وراق يستحق أن ينفذ على أرض أسوان، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والحضارية، فقد تم تنفيذه بشكل جمالى، وأصبح به أماكن لتصوير العرائس" فوتوشتيشن " لإلتقاط الصور التذكارية، فضلاً عن البلوكانات وغيرها من الأماكن الجمالية التى تم تنفيذها بأسلوب نموذجى تتخله بانوراما الهوية البصرية، ونأمل أن يتم الحفاظ عليه من المواطنين ليظل برونقه وشكله الجمالى الراقى.

كما أشاد الكثير من السائحين والزائرين من المصريين والأفواج المختلفة من جنسيات العالم بمشروع ممشى أهل مصر، وأكدوا على أنه يضم مشاهد جمالية عديدة فى مواجهة نهر النيل، وهذا ما نشهده فى الدول الأجنبية والعربية، فشكراً لكل من قام على تنفيذ هذا المشروع.

وعلى الأنغام والأغانى الفلكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، ووسط أجواء إحتفالية شهدت عروض للشباب والفتيات بألعاب الإسكيت والأزياء التراثية ، وبمشاركة الأفواج السياحية الزائرة.



جهود

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإفتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى ، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من إجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجارى ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى.

والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع والذى قام بشرح مفصل لمراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964 ، فيما قام محافظ أسوان ومرافقيه بزراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل إيذاناً بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة ، وحماية المواطنين من سطوع الشمس.

وأكد اللواء أشرف عطية على أننا حرصنا على إفتتاح هذه المرحلة قبيل الإحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنى المحافظة ، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش فى ثوبه الجديد ، وكذا بالبانوراما الجمالية التى تكتمل معالمها يوماً بعد يوم ، فور إنهاء أى مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل ، والتى بدأت بتجميل واجهة المدينة ( حديقة بلازا درة النيل ، وحديقة السلام ، وميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم).

وأوضح أشرف عطية بأن هذه المرحلة شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر ، مع إزالة الأعمدة القديمة ، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ، ودهانه باللون الذهبى ، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال ، وكذا تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات ، فيما تم توزيع و تثبيت سلات المهملات.

وأشار عطية إلى أن القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا ، فجارى أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة ، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت ، والتأسيس لأعمال الكهرباء ، فى حين جارى الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى ، وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض ، وفى نفس المشروع تم الإنتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى ، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات ، وجارى كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى .