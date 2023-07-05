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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنرد بقوة.. البيت الأبيض يعلق على حادثة ناقلتي النفط في مضيق هرمز

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير، اليوم الأربعاء، على حادث ناقلتي النفط في مضيق هرمز سنرد على عدوان إيران بالمنطقة.

قالت البحرية الأمريكية، إن إيران أطلقت النار على ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبل أن تتراجع بعد تدخلنا لإيقافها.

وأكدت، أن  إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز .

وتابعت، إطلاق إيران النار على ناقلة نفط بمضيق هرمز لم يتسبب في إصابات أو أضرار.

بحسب البحرية الأمريكية، فإن إيران لم تطلق النار فقط على ناقلة النفط قرب مضيق هرمز، بل أيضًا احتجزتها بالقوة وأجبرتها على التوجه إلى المياه الإيرانية.

وقالت البحرية الأمريكية إن اسم الناقلة هو "نيوفي" وأنها ترفع علم بنما.

وأضافت أن هذه هي ثاني حادثة من نوعها تقوم بها إيران خلال الأيام الأخيرة، بعد أن احتجزت ناقلة أخرى ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان.

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