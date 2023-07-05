الدرع تقترب من الجزيرة .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

انتزع النادي الأهلي ثلاث نقاط غالية من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو هدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة، وتجمد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة



جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي:

1- الأهلي 72 نقطة

2- بيراميدز 67 نقطة

3- فيوتشر 58 نقطة

4- الزمالك 56 نقطة

5- المصري 44 نقطة

6- المقاولون 43 نقطة

7- إنبي 42 نقطة

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة

9- فاركو 41 نقطة

10- سموحة 36 نقطة

11- البنك الأهلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- الإسماعيلي 34 نقطة

14- طلائع الجيش 33 نقطة

15- أسوان 33 نقطة

16- الداخلية 32 نقطة

17- غزل المحلة 32 نقطة

18- حرس الحدود 21 نقطة