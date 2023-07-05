طمعوا في عربيته.. 30 أغسطس محاكمة 5 مسلحين أمطروا شابا بالرصاص في الجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 5 متهمين بـ قتل مواطن بسلاح ناري بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة بدافع سرقة سيارته غيابيا، لجلسة 30 أغسطس.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين حسن أ وحسين أ ووائل. ع وعماد ع وسعید ع وأمير ح، قتلوا المجني عليه سامح شعبان حسن سيد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية.

وتابع أمر الإحالة بأن المتهمين توجهوا إلى حيث تواجد المجني عليه وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية حوزتهم، قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه محمد سامي محمد عبد العاطي بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه مصطفى سامي محمد عبد العاطي، بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهروا في وجهه الأسلحة النارية محل الاتهام اللاحق فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.