مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يحدث في جنين إرهاب

قال رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن بلاده تدين الهجمات ضد الشعب الفلسطيني وأن ما يحدث في جنين إرهاب ضد الدولة.

وأضاف منصور، خلال مؤتمر صحفي حول العدوان الإسرائيلي على جنين نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" ، أنه جرى التواصل مع كافة الأطراف بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين، مطالبا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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كما طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، بعقد مؤتمر عاجل لمجلس الأمن لبحث أحداث جنين، وأن لابد من محاسبة إسرائيل لعدوانها على مخيم جنين ومعسكر اللاجئين بالمخيم.

العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا هائلا في جنين.

وحث على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الاستيطان، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا هائلا في جنين.