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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نموذج متطور ومساحات خضراء.. الداخلية تهدى أهالى سيوة وحدة مرور جديدة

مجمع تراخيص سيوة
مجمع تراخيص سيوة

استقبلت وحدة مرور سيوة بمحافظة مطروح اهالى المدينة السياحية وسط فرحة عارمة بين الاهالى بافتتاح مجمع تراخيص سيوه والذى يخدم أبناء المدينة.

فرحة عارمة رصدها موقع صدي البلد الاخباري من المترددين علي وحدة مرور سيوة بمحافظة مطروح بعد تشغيلها في ٣٠ يونيو الماضي ، الذين قالوا "كنا بنسافر ٣٠٠ كيلو علشان نرخص عربيتنا ، لكن بعد تشغيل الوحدة في دقايق بتخلص الإجراءات " .

وكانت وزارة الداخلية قد قررت تشغيل وحدة مرور سيوة المتطورة بمحافظة مرسي مطروح لتخدم عدد كبير من المواطنين وتخفيف عبء السفر عليهم ٣٠٠ كيلو لترخيص سيارتهم .

الوحدة تعمل بكامل طاقتها وبها كافه الامكانيات والتجهيزات لسرعه انهاء إجراءات تراخيص السيارات ، فضلا عن وجود مسطحات خضراء وعين مياه طبيعية علي طابع اهالي سيوة .

وانشأت وزارة الداخلية مجمع تراخيص سيوه على مساحه ٥٠٠٠ فدان وراعت الوزارة فى المجمع الجديد المظهر الحضارى ، بالاضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثه للمجمع ، كما راعت الوزارة فى انشأ المبنى توفير اماكن انتظار تليق بالمواطنين واماكن خاصه لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.

وخصصت الوزارة فى مجمع تراخيص سيوه اماكن لفحص السيارات بالاضافة لمبنى نيابات المرور المختص بدفع المخالفات ، كما تم تخصيص اماكن لانتظار المواطنين اثناء انهاء اجراءات التراخيص الخاصه بهم .

ويضم مجمع تراخيص سيوه والذى يعبر عن الطبيعه السياحيه للمدينة مساحات خضراء ، وبحيرات طبيعيه وذلك فى اطار التطوير المستمر الذى تقوم به اجهزة وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ومنذ افتتاح المجمع قبل ايام سادت الفرحه بين اهالى المدينة والذين قدمو الشكر للاجهزة الامنية على افتتاح مجمع تراخيص خاص بهم بعد ان كانوا يسافرون لمسافة ٣٠٠ كيلو لانهاء التراخيص الخاصة بهم مما كان يشكل عليهم عبء كبير .

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أهالي سيوة أجهزة وزارة الداخلية إجراءات التراخيص ذوي القدرات الخاصة محافظة مرسى مطروح مياه طبيعية

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