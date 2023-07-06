لن يتكرر.. علي رؤوف يتحدث عن الراحل علاء عبد الخالق

قال الفنان علي رؤوف، إنه عمل في مجال الدوبلاج، ومنذ 5.5 سنوات بدأت في أدوار الكومبارسات، ثم حصلت على شخصيات شريرة لا دور لها، ومع الوقت زادت مساحة أدواري، متابعا:" درست في معهد الموسيقى العربية ".

واسترسل “علي رؤوف” خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة المحور"،:" في التسعينيات كنا خارجين من موسيقى الروك، وكانت الآلات المستخدمة هي الدرامز، متابعا:" أغاني التسعينيات فضلت عايشة لحد دلوقتي عشان هي نضيفة ومعانيها راقية".

وعن وفاة الراحل علاء عبد الخالق، أكد أنه كان فنان قدوة ذو أخلاق لا تتكرر، متابعا:" لما سمعت خبر وفاته اتصدمت".