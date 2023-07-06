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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال شعبان يكشف أسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة غداً مع إيمان أبو طالب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان


يحل الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، ضيفا على الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج بالخط العريض، غدا الجمعة.

وخلال الحلقة يتطرق "شعبان" إلى تكفل الفنان محمد رمضان بأول حالة مرضية، كما يكشف رد فعله بعد نجاح العملية الجراحية التي أجريت لها.

كما يقدم عددا من النصائح للحفاظ على صحة القلب، وتأثير بعد العادات السيئة على الصحة العامة.

أيضا يتطرق إلى أبرز المحطات في حياته الشخصية، وأسباب تزايد حالات الوفاة المفاجئة، وتأثير الشيشة والدخان على صحة الإنسان.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

جمال شعبان بالخط العريض إيمان أبو طالب محمد رمضان صحة القلب

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