تتخطى الـ 46 مئوية| درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس، 6 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على جميع الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 30 - 25

الإسماعيلية 37 - 23

الغردقة 40 -28

أسوان 43 - 29

سوهاج 39 - 25

المنيا 38- 24