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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلوماتي، أن الذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل، وأن 35% من الشركات تستخدم الآن مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال طارق، خلال برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية هبة ماهر، إن تكلفة العمليات انخفضت عن الماضي بالعالم، وذلك بسبب العمليات التي تتم من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن كل شركة وكل مؤسسة، في الخطة الخاصة بها، تضع نظام عمل الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الجهاز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، يكون محددا له تخزين البيانات، فالجهاز لا يستطيع الرد على جميع الأسئلة والمعلومات.

 

الذكاء الاصطناعي مجال الذكاء الاصطناعي الإعلامية هبة ماهر

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