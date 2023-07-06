خبير: الذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل

أكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن معلوماتي، أن الذكاء الاصطناعي هو نار المستقبل، وأن 35% من الشركات تستخدم الآن مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال طارق، خلال برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، تقديم الإعلامية هبة ماهر، إن تكلفة العمليات انخفضت عن الماضي بالعالم، وذلك بسبب العمليات التي تتم من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن كل شركة وكل مؤسسة، في الخطة الخاصة بها، تضع نظام عمل الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الجهاز الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، يكون محددا له تخزين البيانات، فالجهاز لا يستطيع الرد على جميع الأسئلة والمعلومات.