الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة.. وطقس شديد الحرارة على هذه المناطق |فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية، حيث إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، مضيفة أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 34 درجة مئوية، و تصل درجة الحرارة على المناطق في جنوب الصعيد إلى 40 درجة مئوية.

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة



وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن هناك استمرار لارتفاع نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن أرتفاع نسب الرطوبة ناتج عن التأثر بمنخفض الهند الموسمي ، المصاحب للكتل الهوائية الحاره التي تمر على البحر المتوسط، و تحمل بكميات كبيرة من المياه.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس نهاراً يكون حار رطب على القاهرة الكبرى، و محافظات الوجه البحري ،و السواحل الشمالية للبلاد، بالإضافة إلى المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

الأرصاد: أجواء معتدلة ورطبة



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية ، شمال و جنوب الصعيد و جنوب سيناء خلال فترات النهار، مضيفاً أن هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة خلال فترات الليل و مع غياب أشعة الشمس ، حيث تكون الأجواء معتدلة ورطبة على أغلب المحافظات ليلاً.

