وزير خارجية فلسطين يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات الثنائية للبلدين

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال اتصال هاتفي ،اليوم الخميس، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيسن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها.

وأعرب المالكي لنظيره اليوناني، عن تطلعه إلى العمل من أجل تنسيق المواقف في المحافل الدولية كافة في الاجتماعات القادمة.

كما أطلع وزير الخارجية الفلسطيني جيرابيتريتيسن على آخر المستجدات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجنة الثلاثية بين فلسطين وقبرص واليونان.

وبدوره، أكد جيرابيتريتيس موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

واتفق الوزيران على الاجتماع في أقرب فرصة في فلسطين أو اليونان لبحث سبل التعاون المشترك.