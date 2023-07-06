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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

صدى البلد

بحث  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء، التعاون بين دولة الإمارات و"أونروا" وسبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.

وناقش الشيخ عبدالله بن زايد، مع لازاريني، الدور المهم والمحوري الذي تقوم به الوكالة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأبلغ بن زايد مفوّض "أونروا" بأن دولة الإمارات قررت بناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات الوكالة وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية،حسبما نقلت وام.

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وأكّد بن زايد خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم وكالة "أونروا" ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة.

بالإضافة إلي أداء رسالتها في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وأشاد بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، ثمّن فيليب لازاريني الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لدعمها.

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