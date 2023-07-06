المفضل للأطفال.. أسرع طريقة لعمل مشروب البوريو في 3 دقائق

يعتبر عصير البوريو واحد من العصائر التي يحبها الكثير من الأشخاص، وذلك لأن البوريو من أنواع البسكويت الشهية والذيذة، والتي تحتوي على نكهة الشيكولاتة، ولذلك فإنه يمكن تناوله من خلال عمل عصير لذيذ لأطفالك، وسوف نتعرف على أفضل طريقة لعمل عصير البوريو في 3 دقائق في البيت

مكونات عمل عصير البوريو زى المحلات :

2 من عبوات بسكويت البوريو.

3 ملاعق كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة كبيرة الحجم من بودرة الكاكاو.

2 كوب من الحليب.

ربع الكوب من الماء.

طريقة عمل عصير البوريو زى المحلات :

يتم وضع أخذ مقدار اثنان من قطع البسكويت، ويتم وضع باقي الكمية في الخلاط.

يضاف لها الماء والحليب والكاكاو والسكر ويتم خلطها على السرعة العالية.

بعد ذلك يتم تفريغ مشروب البوريو في الأكواب، ومن ثم يتم طحن البسكويت المتبقي.

يتم وضعه على وجه الكوب ويقدم وهو بارد.