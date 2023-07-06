خبير سياحي: تكلفة برامج الترويج في مصر تجاوزت 850 مليون جنيه

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنه جرى الترويج للسياحة في مصر بأكثر من اتجاه خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت تكلفته 850 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مصر تستهدف الأسواق الأوربية فضلا عن الأسواق العربية وأسواق الشرق الأقصى، والترويج مستمر حتى هذه اللحظة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والزيارات الميدانية علاوة على جميع وسائل الإعلام المتاحة.



وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تضع ميزانية كبيرة للغاية لتقديرها مدى أهمية هذا القطاع لجذب السائح الأجنبي وزيادة الدخل القومي من واقع العملة الأجنبية، مؤكدا على سير الخطة المتبعة في الترويج للسياحة خلال فصل الصيف بشكل منتظم لزيادة الحركة السياحية من الأسواق العربية.



وتابع، أن الأسواق الأوربية حققت المستهدف منها في الجزء الأول من العام وهو فصل الشتاء، ونعمل على تحقيق المستهدف منها في الجزء الثاني بالعام المتمثل في فصل الصيف اعتبارا من شهر 8 حتى نهاية ديسمبر 2023، مشيرا إلى أن منطقة العلمين نزل لها جدول مناسبات وحفلا على مدار الصيف بالكامل بداية من شهر 7 حتى نهاية شهر 8، إذ تنتهي بمهرجان كبير وعالمي يحضره شخصيات مشهورة عالميا وإقليميا.

