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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رئيس جامعة كفر الشيخ: كليات الحاسبات تتواكب مع توجهات الدولة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ كانت أولى الكليات المتخصصة في ذلك على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه يتم الاهتمام بكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وتجهيز معامله فضلا عن تدريب الطلاب على أعلى مستوى ممكن، موضحا: «التدريبات التي تُجرى للطلاب والتجهيزات التي تتم تجعل طلاب يتوظفون قبل تخرجهم».


وأضاف «دسوقي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: « لدينا طالب حصل على المركز الثاني على مستوى العالم في تطبيقات الكلاودز في مسابقة شركة هواوي في الصين بالشهر الماضي»، مشيرا إلى أن كان هناك زيارة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية لكلية الحاسبات والمعلومات بالأمس.


وتابع: «لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية انبهروا بالتجيهزات بالكلية، لأننا كل يوم نقوم بتجهيزات وتحديثات جديدة لكليتي الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات إيمانا منا بضرورة تخريج دفعات وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى في قطاع البرمجة والمعلوماتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على اعتبار كونهم المستقبل».


وأكد، على أهمية العمل على متطلبات السوق ومتطلباته السريعة مع ضرورة مواكبة مجريات العصر، موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، قائلا: «الذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات هم المستقبل الواعد في كل الوظائف».
 

 

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