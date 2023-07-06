اقتصادي عن إنشاء منصة لتشغيل المشروعات: تعطي انطباعا جيدا للمستثمر

أكد الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، إذ تعطي انطباعا جيدا للمستثمر كونها تمكنه من دراسة ورؤية السوق والشركات محل التصفية بصورة أكثر دقة، فضلا عن التعمق في إدارك مجال العمل والسوق الذي يعمل فيه ويزيد من استثماراته فيه، وهذا الأمر يعطي نوعا من الارتياحية والوضوح في التعامل مع السوق.

وقال «عبد الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم رامي الحلواني ويارا مجدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن من عوامل المنافسة وجذب المستثمرين هي وضوح السوق التي يتعاملون فيها، سواء كانت سوقا تجارية أو صناعية أو غيرها بشكل كامل، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة سالفة الذكر تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على بيئة الأعمال أو التقارير التي تخرج عن بيئة الأعمال في مصر خلال الوقت الحالي.

وأوضح أن التوقيع الإلكتروني يعد إحدى الركائز والآليات لمضاعفة الاستثمار وتيسيره، إذ يعطي فرصة لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في الأسواق، خاصة في مجال الاستثمار بالتحديد، كون العامل الزمني يعد أساسيا في هذا المجال.